Кримінал

Росіяни знову атакували Херсон: є загиблий
20 Грудня 2024 18:27
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обстріли
Горять машина та квартира після російського обстрілу / Фото: Поліція Херсонської області

20 грудня російські військові атакували передмістя Херсона за допомогою безпілотника. Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, внаслідок удару загинув місцевий житель. “Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким загиблого,” — написав він.

Херсонська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом воєнного злочину.

Раніше вранці окупанти здійснили масований артобстріл Херсона. Протягом 40 хвилин на місто було випущено близько тисячі снарядів, які влучили у житлові будинки, соціальні установи, критичну інфраструктуру та медичні заклади. Унаслідок цього пошкоджено понад 30 багатоповерхових будівель, 15 приватних осель, а також численні об’єкти інфраструктури. У місті спалахнуло кілька пожеж, які згодом вдалося загасити.

За словами Романа Мрочка, очільника Херсонської міської військової адміністрації, внаслідок обстрілу загинуло двоє чоловіків, ще 11 людей отримали поранення, серед яких семеро чоловіків і чотири жінки. У постраждалих діагностовано вибухові травми та контузії. Одного з поранених госпіталізували у важкому стані.


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