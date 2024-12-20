Суспільство

Вихідними до України завітає похолодання
20 Грудня 2024 21:56
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Чорнобильський заповідник взимку / Фото: Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник

На вихідних в Україні очікується невелике похолодання з періодичними дощами в окремих регіонах. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.  

Протягом трьох днів — 21, 22 та 23 грудня — температура вночі знижуватиметься до -1…-5 °C, у східних та південних областях прогнозується трохи тепліше — від 0 до +4 °C.

Вдень стовпчики термометрів у більшості регіонів показуватимуть +1…+4 °C, проте в неділю можливе зниження до 0…-2 °C. На півдні температура вдень сягатиме +3…+7 °C, а в Криму повітря прогріється до +15 °C.  

У суботу, 21 грудня, періодичні дощі очікуються в центральних, східних та південних регіонах, тоді як на півночі та заході країни опадів не прогнозується. Наступного дня, у неділю, через активний циклон, дощі охоплять південну частину України та східні області. У решті регіонів ймовірність опадів залишається низькою.


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