Канцлер Німеччини Олаф Шольц нібито планує візит до Москви з “мирною місією”, що може стати його спробою підвищити передвиборчий рейтинг. Про це повідомляє Der Spiegel, посилаючись на чутки в німецьких політичних колах.

Зокрема, за словами представника опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС), який є одним із лідерів електоральних рейтингів, йому стало відомо про цю ініціативу з джерел, пов’язаних зі Східним комітетом німецької економіки. Ця організація вже багато років підтримує контакти з Кремлем.

Видання уточнює, що ця інформація залишається на рівні чуток. Сам представник ХДС також висловив сумніви в її достовірності, але зазначив, що подібний крок цілком відповідав би нинішній політичній ситуації. Соціал-демократична партія Шольца, згідно з останніми опитуваннями, серйозно поступається позиціями ХДС, і спроба “мирної ініціативи” може стати шансом для зміни динаміки передвиборчих перегонів.