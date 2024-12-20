Політика

Шольц збирається до Москви з “мирною місією”, – Der Spiegel
20 Грудня 2024 18:47
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росія, шольц
Канцлер Німеччини Олаф Шольц / Фото: X/Bundeskanzler

Канцлер Німеччини Олаф Шольц нібито планує візит до Москви з “мирною місією”, що може стати його спробою підвищити передвиборчий рейтинг. Про це повідомляє Der Spiegel, посилаючись на чутки в німецьких політичних колах.  

Зокрема, за словами представника опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС), який є одним із лідерів електоральних рейтингів, йому стало відомо про цю ініціативу з джерел, пов’язаних зі Східним комітетом німецької економіки. Ця організація вже багато років підтримує контакти з Кремлем.  

Видання уточнює, що ця інформація залишається на рівні чуток. Сам представник ХДС також висловив сумніви в її достовірності, але зазначив, що подібний крок цілком відповідав би нинішній політичній ситуації. Соціал-демократична партія Шольца, згідно з останніми опитуваннями, серйозно поступається позиціями ХДС, і спроба “мирної ініціативи” може стати шансом для зміни динаміки передвиборчих перегонів.  


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