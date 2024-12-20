Кримінал

У німецькому Магдебурзі автомобіль в’їхав у натовп на різдвяному ярмарку (відео)
20 Грудня 2024 21:27
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дтп, німеччина
Медики та поліція на місці аварії у Магдебурзі / Фото: dpa

У німецькому місті Магдебург, столиці федеральної землі Саксонія-Ангальт, автомобіль в’їхав у натовп людей, які зібралися на різдвяному ярмарку. Про це повідомляє Tagesspiegel.

У соцмережах поширився відеозапис інциденту – на ньому видно, як автомобіль на великій швидкості їде крізь натовп, під його колеса потрапляють люди, після цього багато хто з них залишається лежати на землі.

Як пише dpa, водія затримали. Чи скоїв він наїзд спеціально, поки незрозуміло. Поліція міста повідомила, що ярмарок закрито, на місці триває поліцейська операція.

За попередніми даними, загинуло 11 осіб.


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