Кримінал

У Херсоні внаслідок російського удару пошкоджен собор XVIII століття (фото)
20 Грудня 2024 19:52
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У Херсоні внаслідок російської атаки був пошкоджений Катерининський собор XVIII століття, який вже не вперше стає мішенню для обстрілів окупантів.

Як повідомляє сайт УПЦ МП, храм зазнав руйнувань 20 грудня близько 5:00 ранку, коли російські війська, що знаходяться на лівому березі Дніпра, обстріляли Херсон.

Один зі снарядів влучив у світловий барабан під куполом собору, пошкодивши фасад та інтер’єр. За інформацією єпархії УПЦ, всередині храму уламки завалили приміщення, а поверхні вкрились пилом.

Катерининський собор у Херсоні після обстрілу / Фото: Пресслужба Херсонської єпархії УПЦ МП

Це вже не перший випадок, коли Катерининський собор стає об’єктом обстрілу. В серпні 2023 року під час артилерійського удару загорівся дах собору, а також були поранені троє осіб, що їхали в тролейбусі поряд із храмом. Після повторного обстрілу постраждали чотири рятувальники ДСНС.


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