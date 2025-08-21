WSJ: затриманий в Італії за підозрою у підриві “Північних потоків” — колишній капітан ЗСУ та ексспівробітник СБУ

Українець, якого сьогодні, 21 серпня, італійська поліція затримала за підозрою у координації вибухів на газопроводах “Північні потоки” у 2022 році, виявився колишнім співробітником СБУ та капітаном Збройних сил України у відставці.

Про це повідомляє Wall Street Journal із посиланням на власні джерела.

Італійська поліція уточнила, що затримала Сергія К., коли він супроводжував свого сина до університету. Слідчі вийшли на нього після того, як він використав український паспорт для купівлі квитків з Польщі та бронювання готелю в Італії.

За інформацією видання, Сергій К. раніше служив у СБУ та у підрозділі, який обороняв Київ у перші місяці повномасштабного вторгнення РФ. Колишні командири підтвердили, що він командував невеликим підрозділом, залученим до протиповітряної оборони.

У 2022 році його нібито завербували для секретної операції зі знищення “Північних потоків”. Він керував групою з двох військових та чотирьох цивільних водолазів, які встановили вибухівку на трубопроводах.

Тепер Італія має екстрадувати його до Німеччини, де планується оголошення офіційних обвинувачень. Підозрюваному загрожує до 15 років ув’язнення, але строк може бути зменшений у разі співпраці зі слідством.

Нагадаємо, сьогодні федеральна прокуратура Німеччини підтвердила, що в Італії затримано громадянина України Сергія К. Йому інкримінують спільне вчинення вибуху з використанням вибухових речовин, антиконституційну диверсію та руйнування будівель.