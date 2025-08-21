        Кримінал

        В Італії затримали українця за підозрою у підриві “Північного потоку”

        Федір Олексієв
        21 Серпня 2025 13:42
        Виток газу з газопроводів Nord Stream у Балтійському морі / Фото: REUTERS
        Виток газу з газопроводів Nord Stream у Балтійському морі / Фото: REUTERS

        В Італії затримали громадянина України Сергія К., якого підозрюють у причетності до підриву газопроводів “Північний потік” у 2022 році.

        Про затримання повідомили німецька федеральна прокуратура та видання Spiegel.

        Українця вважають одним із координаторів операції. Слідство стверджує, що він разом зі спільниками використав орендовану в німецької компанії вітрильну яхту, аби дістатися місця підриву. Для оформлення оренди нібито викоростовувались підроблені документи.

        Затриманому інкримінують спільне вчинення вибуху з використанням вибухових речовин, антиконституційну диверсію та руйнування будівель.

        Надалі його планують екстрадувати з Італії до Німеччини.

        Нагадаємо, наприкінці вересня 2022 року після вибухів біля данського острова Борнхольм у Балтійському морі було виявлено загалом чотири витоки на двох трубопроводах.


