В Італії затримали українця за підозрою у підриві “Північного потоку”

В Італії затримали громадянина України Сергія К., якого підозрюють у причетності до підриву газопроводів “Північний потік” у 2022 році.

Про затримання повідомили німецька федеральна прокуратура та видання Spiegel.

Реклама

Реклама

Українця вважають одним із координаторів операції. Слідство стверджує, що він разом зі спільниками використав орендовану в німецької компанії вітрильну яхту, аби дістатися місця підриву. Для оформлення оренди нібито викоростовувались підроблені документи.

Затриманому інкримінують спільне вчинення вибуху з використанням вибухових речовин, антиконституційну диверсію та руйнування будівель.

Надалі його планують екстрадувати з Італії до Німеччини.

Нагадаємо, наприкінці вересня 2022 року після вибухів біля данського острова Борнхольм у Балтійському морі було виявлено загалом чотири витоки на двох трубопроводах.