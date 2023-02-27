Суспільство

WSJ: Міненерго США вважає ймовірною версію про лабораторний витік COVID-19

27 Лютого 2023 07:59
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коронавірус

Пандемія Сovid-19 у світі сталася внаслідок витоку з китайської лабораторії, вважають у Міністерстві енергетики США. Про це повідомляє видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела, знайомі із змістом таємного звіту американської розвідки.

Видання нагадує, що версію лабораторного походження коронавірусу раніше підтримувало лише Федеральне бюро розслідувань. Інші відомства США не поділяли цієї підозри. Тепер Міністерство енергетики також прийшло до цього висновку.

ФБР має «помірну впевненість» у лабораторному походження вірусу, Міністерство енергетики має «низький рівень впевненості», пише The Wall Street Journal.

Співрозмовники видання зазначають, що, незважаючи на збіг позицій, Міністерство енергетики та ФБР прийшли до версії витоку з різних причин.

Розвідка США схильна до версії, що вірус почав поширюватися від зараженої тварини. У звіті 2021 року, зокрема, зазначено, що Китай не розробляв вірус як біологічну зброю.

Походження вірусу також досліджувала Всесвітня організація охорони здоров’я. У середині лютого другий етап дослідження було призупинено через проблеми збору даних у Китаї.

Перший випадок Covid-19 виявили у китайському місті Ухань наприкінці 2019 року, після чого він поширився на інші країни. 11 березня 2020 року ВООЗ оголосила про пандемію коронавірусу.

Після візиту до Інституту вірусології Уханя в 2021 році ВООЗ сказала, що витік Covid-19 з лабораторії «надзвичайно малоймовірний». Вчені дійшли висновку, що хвороба, ймовірно, передалась людям від кажанів. Після серйозної критики, в тому числі від колег, керівник ВООЗ визнав, що передчасно виключати лабораторний витік.

Китай неодноразово називав припущенням про поширення Covid-19 з китайської лабораторії «безпідставними» і стверджував, що вірус виник в Сполучених Штатах, де вони також вивчали коронавіруси.

З початку пандемії Covid-19 було виявлено у майже 700 мільйонів людей у світі. Кількість загиблих наближається до семи мільйонів.


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