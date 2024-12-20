WP: Відносини Трампа і Путіна вступають у нову фазу, і на кону стоїть світ

Наступного року два самопроголошені геополітичні альфа-самці зійдуться в сутичці. Так The Washington Post називає обраного президента США Дональда Трампа і президента РФ Володимира Путіна.

В одному кутку буде Трамп, спраглий мирної угоди щодо України, яка дасть йому змогу виглядати глобальним миротворцем. В іншому – Путін, маніпулятивний і люто антиамериканський автократ, який сподівається схилити Трампа до створення транзакційного нового світового порядку без правил і прав людини.

Путін прагне укласти грандіозну угоду з європейської безпеки, яка залишить Україну на милість Кремля, послабить НАТО і закріпить місце Росії як світової держави.

Напередодні переговорів Кремль ретельно оцінює послання, амбіції та вразливі місця Трампа, але при цьому побоюється його непередбачуваності. Слабкі сторони Трампа, на думку російських аналітиків, включають в себе геополітичну наївність, короткочасну концентрацію уваги і схильність покладатися на інтуїцію, а не на мозок.

“Я думаю, Трамп навмисно мовчить, тому що він не знає… Ми бачили його кампанію. Він не глибокий мислитель у геополітичних питаннях”, – каже редактор “Незалежної газети” Костянтин Ремчуков.

Найголовнішим питанням між двома президентами буде війна Росії проти України, яку Трамп пообіцяв припинити за 24 години.

Але Путін висунув жорсткі умови для будь-якої угоди, включно з відмовою від вступу України до НАТО, значним скороченням її збройних сил і збереженням окупованих Росією українських територій. Аналітики не бачать особливої надії на укладення мирної угоди, з огляду на максималістську позицію Путіна і побоювання Трампа виглядати слабким, якщо він поступиться Росії занадто багато.

Трамп, “як і будь-який світовий лідер, хоче вести переговори з позиції сили. Він не хоче, щоб його вважали слабким, і не хоче, щоб його вважали таким, що схилився перед Путіним”, – каже старший віцепрезидент Центру вивчення президентства і конгресу Джошуа Хумінскі.

Поки що сигнали, які подають Путін і Трамп, не наводять на думку про нову еру потепління відносин. Ведучі на російському державному телебаченні показали фотографії оголеної Меланії Трамп лише за кілька днів після виборів, насміхаючись під час обговорення повернення першої леді Америки.

Потім минулого місяця Путін попередив, що Трамп “в небезпеці”, явно натякаючи на його можливе вбивство. “На жаль, в історії Сполучених Штатів траплялися різні інциденти”, – сказав він.

Тим часом Трамп, після того як Путін втратив свого сирійського клієнта Башара Асада, заявив, що Росія перебуває в “ослабленому стані” через війну проти України та проблеми з економікою. “Зараз його час діяти”, – сказав Трамп, порадивши Путіну піти на припинення вогню і мирні переговори.

Однак є багато моментів, у яких ці дві людини сходяться в поглядах.

Путін не терпить західного лібералізму – іноземних лідерів, які читають йому лекції про російські репресії та універсальні цінності, такі як права людини. У Трампі він бачить такого ж безжального циніка.

Це може стати перевагою Путіна, оскільки він прагне перетворити Росію на глобальну державу в новому світі без цінностей прав людини, де глобальні гіганти ділять карту і торгують суверенітетом слабших країн.

“Цей ціннісний підхід сформував те, що Путін ненавидить найбільше – порядок, заснований на правилах, і саме через це наші стосунки погіршилися… Трамп у цьому відношенні виглядає людиною, якій начхати на цінності, начхати на ідеологію, який не проповідує і не сварить жодне з цих питань. Трамп каже: “Мені все одно, що ви робите всередині”, – каже Ремчуков.

Виступаючи через кілька днів після перемоги Трампа, Путін транслював тріумфальний настрій, заявивши, що його новий порядок уже майже настав.

“На наших очах формується абсолютно новий світовий устрій, не схожий на той, що ми знаємо з минулого”, – заявив він, додавши, що, оскільки старий порядок, заснований на правилах, помер, “за формування нового розгортається серйозна, непримиренна боротьба”.

НАТО, за його словами – це “відвертий анахронізм”. Статут ООН, що забороняє вторгнення, був створений переможцями і має бути змінений, тому що “з’являються нові центри сили”.

Відомий російський письменник Михайло Зигар, який живе у США і засуджений у Росії за критику, сказав, що Путін, схоже, звертався безпосередньо до Трампа, коли говорив, що рано чи пізно Захід зрозуміє необхідність “прагматичного, тверезого підходу, заснованого на доволі жорсткому, іноді цинічному, але раціональному оцінюванні подій і власних можливостей”.

“Простіше кажучи, Путін наполягає на тому, що кожен диктатор заслуговує на терпимість. Кожен режим має право проводити свої репресії”, – пише Зигар у недавньому аналізі. Війни, на думку Путіна, неминучі.

“Так, таке теж буває: хто сильніший, той і правий. Цей принцип теж працює… Нерідко країнам доводиться захищати свої інтереси збройним шляхом, відстоювати їх усіма доступними засобами”, – сказав Путін, який два дні потому застосував проти України нову ракету середньої дальності. Відтоді він погрожував використовувати ракети для знищення “київських центрів ухвалення політичних і військових рішень”.

Поки Путін і Трамп готуються до бою з тінню, російський лідер обмежений у часі тим, скільки часу його економіка, що перебуває під санкціями, зможе витримати війну. Однак він ставить на те, що це буде довше, ніж зможе протриматися Україна – особливо, якщо, як вважає Москва, поставки західної зброї за Трампа скоротяться.

“Путін розраховує, що йому вдасться щось вирішити з Трампом”, – сказала старший науковий співробітник Російсько-Євразійського центру Карнегі Тетяна Станова, додавши, що Путін сподівається “переконати Трампа, що війну потрібно припинити – на умовах [Путіна], звичайно”.

“Якщо це не спрацює, то він просто продовжить воювати, як і раніше… Він розраховує, що Україна не зможе довго чинити опір”, – сказала вона.

Російський учений, близький до високопоставлених російських дипломатів, сказав, що Кремль не налаштований на компроміс, оскільки його війська просуваються на сході України і ніхто не прогнозує економічного краху.

Хвастощі Трампа про те, що він може швидко укласти угоду, свідчать про нетерпіння. Водночас московські чиновники продовжують наполягати, що домовленості мають бути спрямовані на усунення “корінних причин” військового конфлікту. Це свідчить про те, що вони збираються вести довгі і складні переговори щодо ширшого пакту про європейську безпеку.

Про бажання Путіна укласти грандіозну угоду щодо архітектури європейської безпеки розповів близький до Кремля консервативний олігарх Костянтин Малофєєв. В інтерв’ю газеті Financial Times цього місяця він попередив, що Путін відкине будь-яку угоду з Трампом, якщо вона не стосуватиметься, крім України, Європи та світу загалом.

Москва може запропонувати проявити “гнучкість” щодо деяких своїх територіальних вимог до України в обмін на поступки щодо майбутньої структури архітектури європейської безпеки.

По суті, це означає, що Трамп і Путін погодяться розділити світ на сфери впливу, забезпечивши верховенство Росії над Україною, Грузією та іншими колишніми радянськими сусідами, які не входять до НАТО. Це призведе до ослаблення НАТО і поставить під загрозу безпеку Європи.

“Я сподіваюся, що Трамп не потрапить у цю пастку, тому що європейці будуть проти цього, і я думаю, що українці теж”, – сказав колишній високопоставлений американський дипломат та експерт з Росії, який говорив на умовах анонімності.