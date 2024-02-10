Welt: Якщо Україна програє, Європі загрожує масова міграція

Німецький уряд припускає, що у разі можливої поразки України країну покинуть ще близько десяти мільйонів людей. За такого сценарію, переважна більшість біженців вирушить до Західної Європи, і Німеччина буде одним із пунктів призначення. Про це Welt Am Sonntag дізнався від представників силових структур, а також від поінформованих парламентарів. У Міністерстві внутрішніх справ і Федеральній поліції на відповідні запитання відповіли, що не хочуть робити жодних прогнозів щодо розвитку міграції.

За даними Агентства ООН у справах біженців УВКБ ООН, з України втекли понад шість мільйонів людей. У самій Україні також є мільйони внутрішньо переміщених осіб. За даними МВС, наразі в Німеччині перебуває 1,1 мільйона громадян України, які в’їхали в країну з 2022 року.

Україна наразі бореться з проблемами на кількох рівнях. На лінії фронту не вистачає солдатів та артилерійських снарядів, через що російська армія змогла перехопити ініціативу. На внутрішньому фронті – боротьба за владу між президентом Володимиром Зеленським та українським головнокомандувачем Валерієм Залужним, який був звільнений у четвер. З точки зору зовнішньої політики, проблемою є відсутність допомоги з боку Сполучених Штатів. У середу Сенат США відхилив законодавчий пакет, що містив 60 мільярдів доларів на підтримку України. Республіканці на чолі з Дональдом Трампом можуть продовжити блокаду до президентських виборів у листопаді.

Експерт з питань зовнішньої політики ХДС Родеріх Кізеветтер вважає, що Європа несе більшу відповідальність за Україну, ніж будь-коли. Держави, що підтримують Україну, повинні зараз значно збільшити військову допомогу з огляду на американські вагання. “Якщо ми не змінимо нашу стратегію підтримки України, то найгірший сценарій масової втечі з України і поширення війни на країни НАТО стане набагато більш імовірним. У такому випадку десять мільйонів біженців – це досить занижена цифра”, – сказав Кізеветтер в інтерв’ю Welt Am Sonntag.

Дослідник міграції Джеральд Кнаус поділяє цю оцінку: “Якщо Україна програє війну, до ЄС може прибути набагато більше десяти мільйонів біженців. Це вже найбільший рух біженців в Європі з 1940-х років. У порівнянні з масовою втечею в контексті війни в Сирії, є велика різниця. Туреччина закрила свій кордон з Сирією і збудувала стіну. ЄС не зробить цього по відношенню до України: “Тому, якщо він не хоче, щоб кількість біженців зростала, він повинен зараз допомогти Україні виграти її оборонну війну”.

Після тривалих дискусій 27 країн ЄС на початку лютого погодили новий пакет допомоги Україні. Згідно з угодою, до 2027 року в країну має надійти 50 мільярдів євро фінансової допомоги, значна частина якої буде надана у вигляді кредитів. Міхаель Рот (СДПН), голова комітету у закордонних справах Бундестагу, попереджає, що цих грошей може бути недостатньо. Якщо США і надалі не зможуть підтримати Україну, Європа повинна буде зробити крок назустріч. “Тоді ЄС повинен розглянути можливість взяти на себе спільний борг, щоб, по-перше, фінансувати український бюджет і реконструкцію в довгостроковій перспективі, по-друге, ще швидше нарощувати європейське оборонне виробництво і, по-третє, купувати військову техніку для України, особливо боєприпаси, не тільки в Європі, але й на світовому ринку”, – вважає Рот.

Незважаючи на нинішні проблеми в Україні, німецький уряд виходить з того, що країна має військові та фінансові можливості для підтримки своєї обороноздатності та стабільності до кінця 2024 року. Як німецькі служби, так і західні аналітики вважають, що цього року великі прориви на фронті малоймовірні. За останні тижні російська армія досягла лише невеликих територіальних здобутків великою ціною. На сході України путінські війська близькі до захоплення міста Авдіївка, за яке точаться бої.