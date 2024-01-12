Суспільство

Вища рада правосуддя у 2023 році звільнила 325 суддів

12 Січня 2024 12:27
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суд

Протягом 2023 року Вища рада правосуддя (ВРП) ухвалила рішення щодо звільнення 325 суддів.

Про це повідомляє пресслужба ВРП.

Зазначається, що за січень — грудень 2023 року ВРП звільнила за загальними обставинами 318 суддів. Зокрема, 293 суддів звільнено у зв’язку з поданням ними заяв про відставку, серед яких 139 суддів місцевих судів, 122 судді апеляційних судів, 23 судді Верховного суду, 4 судді Верховного суду України, 1 суддя Вищого адміністративного суду України, 1 суддя Вищого господарського суду України, 3 судді Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

Також 24 судді звільнено у зв’язку з поданням заяви про звільнення за власним бажанням, з яких: 23 судді місцевих судів, 1 суддя Верховного суду. За особливими обставинами Вищою радою правосуддя звільнено 7 суддів, з яких: 6 суддів звільнено за вчинення істотного дисциплінарного проступку, 1 суддя звільнений на підставі підпункту 4 пункту 16¹ розділу XV “Перехідні положення” Конституції України відповідно до подань з рекомендацією Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.


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