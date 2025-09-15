Вийшла iOS 26: хто отримає оновлення, а які iPhone залишаються без підтримки

Apple офіційно випустила iOS 26 — оновлення операційної системи для iPhone, яке стало доступним користувачам з 15 вересня 2025 року.

Що змінилося

У iOS 26 з’явився новий дизайн Liquid Glass з прозорими елементами та оновленими кнопками. Інтерфейс виглядає більш “живим” і дозволяє бачити частково те, що приховано за елементами меню чи віджетами.

Оновилися й стандартні додатки — Phone та Messages. Користувачі отримали розширені функції фільтрації дзвінків та повідомлень, щоб зменшити кількість відволікань.

Окремо Apple інтегрувала можливості Apple Intelligence. Зокрема, тепер доступна функція Live Translation — переклад у реальному часі під час дзвінків, відеодзвінків та у текстових повідомленнях.

Які iPhone підтримують iOS 26

Оновлення можуть встановити користувачі моделей:

iPhone 11 та новіші;

iPhone SE (2-го покоління) і пізніші.

Без підтримки залишаються iPhone XR, XS та XS Max. В Apple пояснили це технічними обмеженнями — застарілий процесор і менший запас пам’яті не дозволяють коректно реалізувати нові функції.

Власники старіших iPhone залишаться без частини нових можливостей. Тим, хто користується сумісними моделями, Apple рекомендує оновитися, щоб отримати нові функції безпеки, покращений інтерфейс та інтеграцію штучного інтелекту.