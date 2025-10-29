Вигадка та фантазія: в Угрупованні об’єднаних сил прокоментували заяви Путіна про оточення ЗСУ у Куп’янську

У місті Куп’янськ Харківської області та його околицях йдуть важкі бої. Окупанти намагаються закріплюватись в північній частині населеного пункту. Заяви російського диктатора про оточення українських підрозділів на цій ділянці фронту у ЗСУ назвали вигадкою.

Про це розповіли в Угрупованні об’єднаних сил.

“Будь-які заяви про “оточення” у Куп’янську українських військ є вигадкою та фантазією, що не спирається на жодні фактичні дані на місцях. Якби російський диктатор Володимир Путін не був військовим злочинцем, можна було б висловити жаль, що на старості років він вкотре змушений виставляти себе на посміховисько і повторювати за власними генералами брехню, в яку не зможе повірити навіть його вірна аудиторія та російські еліти”, – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу ЗСУ, на Куп’янському напрямку минулої доби відбулося вісім боєзіткнень. Українські оборонці зупинили штурмові дії противника у районі населеного пункту Піщане та в бік Шийківки. На Покровському напрямку ЗСУ зупинили 45 штурмів у районах населених пунктів Шахове, Нове Шахове, Червоний Лиман, Родинське, Новоекономічне, Лисівка, Новопавлівка, Покровськ, Миролюбівка, Мирноград, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Філія.

Нагадаємо, сьогодні російський диктатор Путін виступив із заявою щодо наміру запросити журналістів іноземних ЗМІ у Куп’янськ та Покровськ, щоб нібито продемонструвати оточення українських військ.