Путін заявив, що готовий пустити журналістів у “зони оточення ЗСУ” у Покровську та Куп’янську

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що росармія відрізала українські підрозділи у Покровську та Куп’янську від головних сил і запропонував припинити бойові дії, щоб іноземні та українські репортери змогли на власні очі оцінити ситуацію на цих ділянках фронту.

Про це Путін сказав під час візиту до військового шпиталю у Москві, повідомляє Telegram-канал ASTRA.

Путін заявив, що готовий припинити бойові дії на деякий час у “зоні оточення ЗСУ” у Покровську та Куп’янську, поки там будуть представники ЗМІ.

“Ситуація в цілому в зоні СВО складається для нас дуже добре. Ваші бойові товариші на всіх ділянках йдуть вперед, діють активно. У двох місцях, як ви знаєте — в місті Куп’янську і Красноармійську — противник виявився заблокованим і оточеним. До речі, я обговорював це питання з командувачами відповідного угруповання військ. Вони не проти того, щоб у зону оточення були допущені представники засобів масової інформації — іноземні та українські журналісти — щоб вони зайшли і на власні очі побачили, що там відбувається, і переконалися в стані, в якому перебувають оточені українські підрозділи”, — заявив диктатор.

За словами Путіна, після такого кроку з боку РФ політичне керівництво України має прийняти відповідне рішення щодо долі своїх громадян і своїх військовослужбовців — так, як це колись було зроблено в “Азовсталі”.

“Ми готові припинити бойові дії на певний час, на кілька годин — на дві, на три, на шість годин — щоб групи журналістів могли зайти в ці населені пункти, подивитися, що там відбувається, поговорити з українськими військовослужбовцями і вийти”, — сказав він.

Нагадаємо, Володимир Зеленський назвав “брехнею” інформацію про оточення підрозділів ЗСУ, які боронять Покровськ та Куп’янськ.