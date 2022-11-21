Суспільство

Втік з України, щоб “відпочити”: російський контрактник отримав рік умовно

21 Листопада 2022 13:12
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мобілізація

Псковський гарнізонний військовий суд засудив до року умовно контрактника Михайла Гур’янова, який бере участь у війні з Україною і втік із частини. Вирок опубліковано на сайті суду, увагу на нього звернуло видання “Псковська губернія”.

Гур’янова визнали винним у самовільному залишенні місця служби тривалістю більше місяця.

Згідно з матеріалами суду, 6 квітня контрактник залишив пункт тимчасової дислокації «без поважних причин і збігу важких обставин» і був відсутній на службі до 25 травня, поки його не затримали у Пскові співробітники військової комендатури. Дані про те, в якій саме військовій частині служив Гур’янов, в документі приховані.

Гур’янов повністю визнав провину і покаявся. Він пояснив, що втік, бо «вирішив відпочити від виконання службових обов’язків».

Раніше той самий суд призначив рік умовно контрактнику Кирилу Давидову, який 13 березня залишив пункт тимчасової дислокації, а 30 травня був виявлений співробітниками військової комендатури Білорусі на прикордонному пункті російського кордону. “Псковська губернія” писала, що Давидов брав участь у війні з Україною. З вироку випливало, що він служив у військовій частині 12865 і теж втік «з метою відпочинку».


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