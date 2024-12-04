Політика

Всі системи ППО, які можуть бути надані Україні – будуть надані – Рютте
4 Грудня 2024 10:33
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нато, ппо
Марк Рютте / Фото з відкритих джерел

Запит України щодо постачання великої кількості систем ППО для захисту ядерної та іншої критичної інфраструктури був позитивно оцінений партнерами НАТО.

Про це заявив Генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Рютте підтвердив, що це питання стало ключовим на засіданні Ради Україна-НАТО, яке відбулося у вівторок ввечері.

“Ми обговорювали, як забезпечити Україну додатковими системами ППО для захисту її критичної інфраструктури”, – зазначив він.

Генсек НАТО наголосив, що це складне завдання, оскільки системи ППО, наявні в країнах Альянсу, вже виконують важливі функції.

“Як ви знаєте, в світі немає надлишку систем ППО”, – зауважив Марк Рютте. – Однак на засіданні було досягнуто чіткої домовленості: партнери підтримають Україну і нададуть усі доступні системи ППО”.

Генеральний секретар не уточнив, скільки нових систем і яких типів може бути передано, але підкреслив, що було досягнуто домовленості про максимальні зусилля для зміцнення української протиповітряної оборони. “Ми робимо все можливе, щоб передати в Україну всі доступні системи ППО”, – додав він.


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