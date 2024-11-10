Ворог формує лещата на Курахівському напрямку

Від початку доби на фронті відбулося 108 бойових зіткнень. Окупанти і далі активно діють на Курахівському, Покровському та Времіївському напрямках.
Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 16:00.
За даними проєкту DeepState учора ворог просунувся в Кураховому, Григорівці, біля Максимільянівки, Побєди, Новоолексіївки та Богоявленки.
Від артобстрілів терористичної армії сьогодні постраждали низка населених пунктів Сумської та Харківської областей, серед яких Павлівка, Грабовське, Рожковичі, Дмитрівка, Басівка та Тимофіївка.
- На Харківському напрямку окупанти проводять дві атаки в районах Стариці та Вовчанська, також загарбники скинули авіабомбу на передмістя Харкова.
- На Куп’янському напрямку ворог протягом дня два рази намагався просунутися до наших позицій в районах Кіндрашівки та Зеленого Гаю.
- На Лиманському напрямку агресор атакував три рази в районах Тернів, Торського та Серебрянки. Одне боєзіткнення наразі триває.
- На Краматорському напрямку наші захисники відбили одну атаку окупантів біля Ступочок. Ще в цій локації триває одне боєзіткнення. Ворог завдав авіаудару чотирма КАБами по Слов’янську.
- На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, вісім разів атакував позиції наших захисників в районах Торецька та Щербинівки, також завдав авіаудару в районі Костянтинівки.
- Тривають бої на Покровському напрямку, 15 разів за сьогодні тут розпочиналися зіткнення різної інтенсивності. Відбито атаки в районах Миролюбівки, Променя, Григорівки, Селидового та Петрівки. Наразі ще тривають шість боїв в районах Променя, Крутого Яру, Сухого Яру, Селидового та Григорівки. Противник скидав авіабомби на Лисівку та Котлине.
- Активність ворога наразі зберігається і на Курахівському напрямку. 39 разів за сьогодні тут ворог намагався прорвати нашу оборону. Наші воїни відбивали атаки противника в районах населених пунктів Іллінка, Воздвиженка, Новоселидівка, Новодмитрівка, Сонцівка, Максимільянівка, Дальнє та Катеринівка. Протягом дня вже відбито 19 атак, 20 атак окупанта тривають.
- На Времівському напрямку агресор 13 разів атакував позиції наших захисників в районах Трудового, Констянтинопольського, Успенівки та Макарівки.
- На Оріхівському напрямку окупанти один раз намагалися прорвати нашу оборону в районі Малої Токмачки, в той же час завдали авіаударів по Темирівці, Новодарівці та Зеленому Полю.
- На Придніпровському напрямку оперативна обстановка без суттєвих змін. Ворог провів чотири невдалих штурми, ще точиться один бій. Противник атакував Ольгівку дванадцятьма НАРами.
На решті напрямків суттєвих змін в обстановці не відбулось.
Українські війська контролюють ситуацію та виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення та у тилу.