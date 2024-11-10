Політика

Ворог формує лещата на Курахівському напрямку
10 Листопада 2024 16:46
генштаб
Воїни 53 окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха / Фото 53 ОМБр

Від початку доби на фронті відбулося 108 бойових зіткнень. Окупанти і далі активно діють на Курахівському, Покровському та Времіївському напрямках.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 16:00.

За даними проєкту DeepState учора ворог просунувся в Кураховому, Григорівці, біля Максимільянівки, Побєди, Новоолексіївки та Богоявленки.

Курахівський напрямок станом на 9 листопада 2024 року / Фрагмент мапи бойових дій

Від артобстрілів терористичної армії сьогодні постраждали низка населених пунктів Сумської та Харківської областей, серед яких Павлівка, Грабовське, Рожковичі, Дмитрівка, Басівка та Тимофіївка.

  • На Харківському напрямку окупанти проводять дві атаки в районах Стариці та Вовчанська, також загарбники скинули авіабомбу на передмістя Харкова.
  • На Куп’янському напрямку ворог протягом дня два рази намагався просунутися до наших позицій в районах Кіндрашівки та Зеленого Гаю.
  • На Лиманському напрямку агресор атакував три рази в районах Тернів, Торського та Серебрянки. Одне боєзіткнення наразі триває.
  • На Краматорському напрямку наші захисники відбили одну атаку окупантів біля Ступочок. Ще в цій локації триває одне боєзіткнення. Ворог завдав авіаудару чотирма КАБами по Слов’янську.
  • На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, вісім разів атакував позиції наших захисників в районах Торецька та Щербинівки, також завдав авіаудару в районі Костянтинівки.
  • Тривають бої на Покровському напрямку, 15 разів за сьогодні тут розпочиналися зіткнення різної інтенсивності. Відбито атаки в районах Миролюбівки, Променя, Григорівки, Селидового та Петрівки. Наразі ще тривають шість боїв в районах Променя, Крутого Яру, Сухого Яру, Селидового та Григорівки. Противник скидав авіабомби на Лисівку та Котлине.
  • Активність ворога наразі зберігається і на Курахівському напрямку. 39 разів за сьогодні тут ворог намагався прорвати нашу оборону. Наші воїни відбивали атаки противника в районах населених пунктів Іллінка, Воздвиженка, Новоселидівка, Новодмитрівка, Сонцівка, Максимільянівка, Дальнє та Катеринівка. Протягом дня вже відбито 19 атак, 20 атак окупанта тривають.
  • На Времівському напрямку агресор 13 разів атакував позиції наших захисників в районах Трудового, Констянтинопольського, Успенівки та Макарівки.
  • На Оріхівському напрямку окупанти один раз намагалися прорвати нашу оборону в районі Малої Токмачки, в той же час завдали авіаударів по Темирівці, Новодарівці та Зеленому Полю.
  • На Придніпровському напрямку оперативна обстановка без суттєвих змін. Ворог провів чотири невдалих штурми, ще точиться один бій. Противник атакував Ольгівку дванадцятьма НАРами.

На решті напрямків суттєвих змін в обстановці не відбулось.

Українські війська контролюють ситуацію та виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення та у тилу.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
10 Листопада 2024 16:46

Ворог формує лещата на Курахівському напрямку
10 Листопада 2024 15:08

Уперше в історії Bitcoin досяг позначки в $80 000
10 Листопада 2024 14:21

NYT: У Києві очікують атаку російсько-корейських військ у Курській області найближчими днями
10 Листопада 2024 13:38

Bloomberg: Росія платить “надзвичайну ціну” в Україні
10 Листопада 2024 12:31

Зеленський: Цього тижня рф скинула на Україну 800 авіабомб, запустила 600 ударних дронів та 20 ракет
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Хто вам ворог?
Ігор ЧЕРНЯК

Єдиним інвестором R&D на цій війні є український народ
Ліна ЖИГІНАС

Школа в смартфоні: чи може онлайн-освіта бути ефективною та зручною альтернативою офлайну?
Юрій САПРОНОВ

Сьогодні я за Трампа
Юрій САПРОНОВ

Способны ли мы воссоздать ядерное оружие?
Юрій ЛУЦЕНКО

Візит Генсека ООН в Казань – це крапка світового порядку в редакції 1945 року
усі думки