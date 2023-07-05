Суспільство

Водій автобуса збив двох дітей під Луцьком 

5 Липня 2023 13:18
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діти, дтп

Під Луцьком водій автобуса збив на дорозі двох дітей, які перебігали в неустановленному місці проїзджу частину.

Про це повідомили в пресслужбі поліції Волині.

Як стало відомо, аварія сталася в селі Княгининок біля Луцька. Там водій автобуса “БАЗ” збив 10-річного хлопчика та 13-річну дівчинку, які раптово вибігли на проїзну частину з-за вантажного автомобіля поза межами пішохідного переходу.

“Суспільному” керівник обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Володимир Шмаль розповів, що більше травмувався саме хлопчик. Його з політравмою у стані коми госпіталізували в обласну дитячу лікарню. Постраждалу дівчинку з травмою ноги також доправили до лікарні.

Водночас в поліції заявили, що 61-річний водій перебував за кермом авто тверезий. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті передбачає від трьох до восьми років тюрми.


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