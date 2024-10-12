Політика

Вночі Сили роборони збили 24 ворожих БПЛА
12 Жовтня 2024 10:07
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“Шахед” впав на кукурудзяне поле. Архівне фото / Фото із соцмереж

У ніч на 12 жовтня 2024 року противник атакував Україну ракетами невстановленого типу та 28-ма ударним БпЛА.

Як повідомили в Командуванні Повітряних Сил ЗСУ, в результаті протиповітряного бою збито 24 ворожих БпЛА у Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській областях.

Внаслідок активної протидії РЕБ два ворожі безпілотники локаційно втрачено.

До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.


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