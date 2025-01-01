Внаслідок російської атаки на Київ загинули нейробіолог Ігор Зима

1 січня внаслідок російської дронової атаки на Київ загинув доктор біологічних наук Ігор Зима разом із дружиною.

Про загибель вченого повідомила бізнес-консультантка Дар’я Душечкіна. Її чоловік — український журналіст та перший секретар у посольстві України в Кенії Олексій Бобровников — вранці писав, що Зима не виходить на зв’язок.

Ігор Зима був професором Київського національного університету імені Тараса Шевченка, де викладав понад 40 років. Його дослідження охоплювали нейрофізіологію, когнітивні механізми мозку та нейропсихологію. Учений також працював у медичному центрі, що спеціалізується на лікуванні осіб з аутизмом.

Росія у новорічну ніч запустила по Україні 111 дронів. Уламки ворожих БПЛА упали у двох районах столиці — Печерському та Святошинському.

Наразі відомо про шістьох постраждалих та двох загиблих. Як зазначили в ДСНС, рятувальна операція триває у складних умовах.