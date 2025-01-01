Суспільство

Росія запустила по Україні 111 дронів у новорічну ніч: Зеленський відреагував на атаку РФ
1 Січня 2025 11:52
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зеленський, обстріли
Пожежа внаслідок атаки Росії на Київ 1 січня /Фото: ДСНС Києва

Президент України Володимир Зеленський відреагував на атаку Росії на Україну у перший день 2025 року. У новорічну ніч РФ випустила 111 ударних дронів по українських містах.

Про це Володимир Зеленський написав у Facebook.

Завдяки роботі систем ППО, мобільних вогневих груп та засобів радіоелектронної боротьби більшість безпілотників були збиті.

“Росію навіть у новорічну ніч хвилювало лише те, як зробити боляче Україні. Сто одинадцять ударних дронів проти наших міст. Більша частина не досягла своїх цілей завдяки нашим засобам ППО, нашим мобільним вогневим групам і системам РЕБ. Але, на жаль, на цей час відомо про одну загиблу людину. Мої співчуття рідним і близьким”, – написав Зеленський.

Президент подякував українським захисникам, які працюють у важчих умовах, захищаючи країну.

“Я вдячний усім, хто, незалежно від обставин, щоночі та кожного дня на службі, на роботі, захищає Україну та українців. Наша армія, яка стримує штурми. Рятувальники, які готові допомогти в будь-якій точці України. Усі екстрені служби, наші медики, кожен і кожна, чия робота – берегти життя”, – підсумував Зеленський.

На цей момент відомо про одного загиблого, сімох постраждалих, а також руйнування та пожежі внаслідок атаки.

Пожежі після атаки РФ на Київ 1 січня / Фото: ДСНС Києва

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