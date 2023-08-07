Суспільство

Внаслідок пожежі на переробному заводі у Туреччині постраждали 18 підприємств та офісів

7 Серпня 2023 20:35
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туреччина, пожежа

Внаслідок пожежі у промисловій зоні Адани, що на південному сході Туреччини, від вогню постраждали 18 підприємств та офісів.

Про це повідомляє Medya Gazete.

Пожежа виникла на заводі з переробки вторсировини і поширилася на прилеглі підприємства та офіси. До місця події було направлено 112 бригад екстреної медичної допомоги, поліції та столичної пожежної охорони.

Губернатор провінції Адана Сулейман Ельбан повідомив, що швидкому поширенню вогню сприяло те, що одне із підприємств, яке було в зоні пожежі, виробляло колонью (турецький одеколон — ред.)

“Коли цистерни з летючими речовинами та спиртом у закладі вибухають, вогонь швидко поширюється на інші робочі місця”, — сказав він.

Ельбан зазначив, що пожежники взяли вогонь під контроль, що зменшує ризик його подальшого поширення. Постраждалих внаслідок пожежі нема.


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