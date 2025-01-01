Суспільство

Внаслідок атаки РФ на Київ загинула жінка: тіло знайшли під завалами
1 Січня 2025 11:30
загиблі, київ
Рятувальники на місіці пожежі після атаки на Київ / Фото: ДСНС України

У житловому будинку в Печерському районі Києва, який було пошкоджено внаслідок ранкової атаки російських БпЛА 1 січня, під час проведення аварійно-рятувальних робіт виявили загиблу жінку.

Про це повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації.

Рятувальна операція на місці влучання російського БпЛА триває.

За даними Офісу Генерального прокурора, кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Київ зросла до семи людей, серед них дві вагітні жінки.

Нагадаємо, внаслідок атаки російських дронів в Печерському районі столиці частково зруйновані поверхи з четвертого по шостий у житловій шестиповерхівці, два поверхи будинку охопила пожежа.

У ДСНС Києва показали роботу рятувальників на місці ворожого удару.

Рятувальники розбирають завали у Києві / Фото: ДСНС Києва

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