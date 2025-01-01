Внаслідок атаки РФ на Київ загинула жінка: тіло знайшли під завалами

У житловому будинку в Печерському районі Києва, який було пошкоджено внаслідок ранкової атаки російських БпЛА 1 січня, під час проведення аварійно-рятувальних робіт виявили загиблу жінку.

Про це повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації.

Рятувальна операція на місці влучання російського БпЛА триває.

За даними Офісу Генерального прокурора, кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Київ зросла до семи людей, серед них дві вагітні жінки.

Нагадаємо, внаслідок атаки російських дронів в Печерському районі столиці частково зруйновані поверхи з четвертого по шостий у житловій шестиповерхівці, два поверхи будинку охопила пожежа.

У ДСНС Києва показали роботу рятувальників на місці ворожого удару.