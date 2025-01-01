У ДСНС показали наслідки російської атаки на Київ

Внаслідок російської атаки на Київ 1 січня є руйнування у двох районах столиці. Триває ліквідація пожеж, є постраждалі.

Про це повідомила пресслужба ДСНС України.

Наслідки влучання у Печерському районі

За даними надзвичайників, у Печерському районі частково зруйновані 4, 5 та 6 поверхи житлового будинку, вогонь охопив четвертий та п’ятий поверхи. Надзвичайники врятували жінку похилого віку: у неї гостра реакція на стрес. Ще двох постраждалих чоловіків передали медикам.

Пожежу локалізували. Тривають роботи з ліквідації та порятунку людей.

Також триває ліквідація пожежі у нежитловій будівлі.

Наслідки влучання у Святошинському районі

У Святошинському районі зруйновані гаражі, виникло загоряння. Частково пошкоджені трамвайні колії та шість авто. Пожежу ліквідовано. З гострою реакцією на стрес до медиків звернулася жінка.

Нагадаємо, за даними мера Києва Віталія Кличка, в результаті ворожої атаки на столицю постраждали шестеро людей, двох із них госпіталізували. Чотирьом медики надали допомогу на місці, зокрема вагітній жінці.