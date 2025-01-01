Суспільство

Кличко повідомив про шістьох постраждалих та влучання біля трамвайного депо
1 Січня 2025 09:56
дрони, київ
Рятувальники на місці обстрілу в Києві / Фото: Віталій Кличко

Вранці 1 січня армія РФ атакували Київ ударними дронами. Відомо про шістьох постраждалих, зокрема вагітну жінку.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Двоє з шести постраждалих в результаті ворожої атаки на столицю госпіталізовані.

“Чотирьом медики надали допомогу на місці. В тому числі, вагітній жінці”, – написав Кличко.

У Святошинському районі за 100 метрів від трамвайного депо внаслідок влучання пошкоджено трамвайні колії. Вибито скло в трьох трамваях. Дорожники розпочнуть відновлювальні роботи після того, як дозволять рятувальники.  

Наслідки влучання біла трамвайного депо в Києві / Фото: Віталій Кличко

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