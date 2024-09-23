Суспільство

Внаслідок атаки дронів на Тверську область 21 вересня знищено 58 будівель арсеналу, залізницю і потяг
23 Вересня 2024 07:30
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дрони, рф
Супутникові знімки 23 ГРАУ / X

На нових супутникових знімках 23-го арсеналу Головного ракетно-артилерійського управління (ГРАУ) Міноборони Росії, розташованого поблизу селища Октябрського Тверської області видно, що було знищено більше 58 будівель складів, кілька відкритих майданчиків з боєприпасами, пошкоджено залізницю і знищено потяги з боєприпасами.

Про це повідомляє американський OSINT-дослідник MT_Anderson у X із посиланням на дані супутників.

Після атаки українських дронів 21 вересня на арсенал боєприпасів у Октябрському виникла пожежа і детонація, тоді у Тверській області перекрили федеральну трасу та евакуювали станцію.

На супутникових знімках видно, що значні пошкодження отримала північна частина депо. 

Більше 58 будівель складів та кілька відкритих майданчиків  перетворилися на попіл або сильно пошкоджені.Також постраждали зони завантаження боєприпасів на залізницю. OSINT-аналітики вважають, що під час удару там були потяги з боєприпасами.


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