Внаслідок атаки дрона на легкове авто на Харківщині загинула жінка

Сьогодні, 18 березня, близько 16:50 на трасі Купʼянськ – Кіндрашівка у Харківській області російський FPV-дрон ворога вдарив біля авто ВАЗ 2107.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Унаслідок атаки загинула 45-річна жінка. Ще четверо людей зазнали поранень: троє чоловіків та одна жінка.

“Усі постраждалі – працівники цивільного комунального підприємства у Куп’янській міській громаді”, – розповів Синєгубов.

Як повідомлялося раніше, внаслідок удару по авто на Харківщині постраждали четверо людей – двоє чоловіків віком 60 та 51 років, а також дві жінки, яким 55 та 45 років. У всіх потерпілих – акубаротравми, а троє з них, окрім 51-річного чоловіка, також отримали вибухові поранення, повідомили в прокуратурі.