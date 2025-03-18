Суспільство

Внаслідок атаки дрона на легкове авто на Харківщині загинула жінка
18 Березня 2025 22:41
читать на русском →
Окупанти атакували дроном автомобіль з комунальниками на Харківщині / Фото: Харківська ОВА
Окупанти атакували дроном автомобіль з комунальниками на Харківщині / Фото: Харківська ОВА

Сьогодні, 18 березня, близько 16:50 на трасі Купʼянськ – Кіндрашівка у Харківській області російський FPV-дрон ворога вдарив біля авто ВАЗ 2107.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Унаслідок атаки загинула 45-річна жінка. Ще четверо людей зазнали поранень: троє чоловіків та одна жінка.

“Усі постраждалі – працівники цивільного комунального підприємства у Куп’янській міській громаді”, – розповів Синєгубов.

Як повідомлялося раніше, внаслідок удару по авто на Харківщині постраждали четверо людей – двоє чоловіків віком 60 та 51 років, а також дві жінки, яким 55 та 45 років. У всіх потерпілих – акубаротравми, а троє з них, окрім 51-річного чоловіка, також отримали вибухові поранення, повідомили в прокуратурі.

Знищена внаслідок удару дрона автівка на Харківщині / Фото: Харківська ОВА

ТОП-новини

18 Березня 2025 19:59

У Білому домі повідомили про результати розмови Трампа з Путіним: що кажуть в Кремлі
18 Березня 2025 22:08

Зеленський спрогнозував наступні кроки Путіна для максимального тиску на Україну
18 Березня 2025 21:17

Ситуація на кордоні Сумщини під контролем ЗСУ, – Генштаб
18 Березня 2025 18:45

У Росії розбився військовий вертоліт: екіпаж загинув
18 Березня 2025 18:04

На Кіровоградщині відправили за ґрати “крота” ФСБ, який влаштувався завгоспом на оборонний завод

Останні новини

усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Роман ДОНІК

Росія не велика. Вона довга
Ігор ЧЕРНЯК

Іпотека чужих душ
Олександр РОДНЯНСЬКИЙ

Вот и обещанный “план Трампа”
Лана ЗЕРКАЛЬ

Чому Трамп поводиться, як bully?
Ігаль ЛЕВІН

В реальной политике нет места этике — есть только интересы
Роман ДОНІК

Ми не країна, яку можна принижувати
усі думки