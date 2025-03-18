Росіяни атакували дроном автівку цивільних на Харківщині: четверо постраждалих

Сьогодні, 18 березня, у Харківській області окупанти завдали удару з повітря по автомобілю, на якому пересувалися цивільні громадяни. Постраждали четверо людей.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Російський FPV-дрон вдарив біля цивільного авто ВАЗ 2107 трасі Купʼянськ – Кіндрашівка близько 16:50.

Постраждали четверо людей – двоє чоловіків віком 60 та 51 років, а також дві жінки, яким 55 та 45 років. У всіх потерпілих – акубаротравми.

“Також усі постраждалі, крім 51-річного чоловіка, отримали вибухові поранення”, – розповіли в прокуратурі.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).