Вкрай важка ситуація в Авдіївці і Новомихайлівці: відбито 63 штурма рашистів – Генштаб

Протягом доби відбулось 87 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 3 ракетних та 43 авіаційних ударів, здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштаба ЗСУ.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

ворог наступальних (штурмових) дій не вів. На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 6 атак біля Тернів, південно-східніше Виїмки, Роздолівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.

нашими воїнами відбито 6 атак біля Тернів, південно-східніше Виїмки, Роздолівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ. На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 9 атак поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення.

Силами оборони відбито 9 атак поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення. На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 22 атаки в районах Новобахмутівки, Авдіївки та ще 10 атак біля Сєверного, Тоненького та Невельського Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

нашими захисниками відбито 22 атаки в районах Новобахмутівки, Авдіївки та ще 10 атак біля Сєверного, Тоненького та Невельського Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога неподалік Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області. Тут окупанти 31 раз намагалися покращити тактичне положення.

Сили оборони продовжують стримувати ворога неподалік Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області. Тут окупанти 31 раз намагалися покращити тактичне положення. На Шахтарському напрямку нашими захисниками відбито атаку ворога біля Водяного Донецької області.

нашими захисниками відбито атаку ворога біля Водяного Донецької області. На Запорізькому напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

ворог наступальних (штурмових) дій не вів. На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 1 безуспішну спробу штурму позицій наших військ.

Протягом доби підрозділами ракетних військ завдано ударів по 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 пункту управління та 2 артилерійських засобах противника.