Політика

Вкрай важка ситуація в Авдіївці і Новомихайлівці: відбито 63 штурма рашистів – Генштаб

10 Лютого 2024 19:26
читать на русском →
генштаб
Військові з 93-ї окремої механізованої бригади поблизу Бахмута / Фото The New York Times

Протягом доби відбулось 87 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 3 ракетних та 43 авіаційних ударів, здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштаба ЗСУ.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

  • На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.
  • На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 6 атак біля Тернів, південно-східніше Виїмки, Роздолівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.
  • На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 9 атак поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення.
  • На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 22 атаки в районах Новобахмутівки, Авдіївки та ще 10 атак біля Сєверного, Тоненького та Невельського Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.
  • На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога неподалік Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області. Тут окупанти 31 раз намагалися покращити тактичне положення.
  • На Шахтарському напрямку нашими захисниками відбито атаку ворога біля Водяного Донецької області.
  • На Запорізькому напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.
  • На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 1 безуспішну спробу штурму позицій наших військ.

Протягом доби підрозділами ракетних військ завдано ударів по 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 пункту управління та 2 артилерійських засобах противника.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
10 Лютого 2024 20:12

Зеленський оголосив про нові кадрові призначення в командуванні Сил оборони
10 Лютого 2024 19:39

У Харкові оголошено День жалоби
10 Лютого 2024 19:26

Вкрай важка ситуація в Авдіївці і Новомихайлівці: відбито 63 штурма рашистів – Генштаб
10 Лютого 2024 18:32

Зеленський провів нараду з командирами Сил оборони
10 Лютого 2024 18:03

Під час атаки БПЛА у Харкові загинула співробітниця прокуратури і троє її синів
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Питання захисту прав військовослужбовців
Віталій ПОРТНИКОВ

Bihus.іnfo звинувачує СБУ
Юрій САПРОНОВ

Давайте о реалиях
Юрій САПРОНОВ

“Скажите там наверху, пусть нас, пенсионеров, наши возьмут в плен”
Віктор КОЗОРІЗ

На захист Володимира Короленка
Ігор ЧЕРНЯК

Десь в глибині порожнечі чуються звуки розпилу бюджетних коштів
усі думки