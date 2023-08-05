Суспільство

Вісім українських пілотів готові розпочати навчання на F-16

5 Серпня 2023 09:09
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F-16

Визначено перші вісім українських пілотів, які навчатимуться для польотів на американських винищувачах F-16, пише Politico. Вони вільно володіють англійською. Льотчики готові розпочати навчання, як тільки кілька європейських союзників розроблять офіційний план навчання та затвердять його у США.

Точні терміни початку курсів залишаються незрозумілими. Американське джерело повідомило, що 20 пілотів, які трохи говорять англійською, можуть розпочати мовні курси у Великій Британії вже цього місяця.

Всього відібрано 32 українські пілоти. Цього достатньо для двох ескадрилій, проте питання знання англійської залишається невирішеним.


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