Суспільство

Військовозобов’язані зможуть відвідувати не лише той ТЦК, де стоять на обліку
31 Січня 2025 16:29
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Ілюстративне фото / Суспільне
Ілюстративне фото / Суспільне

Міноборони України планує скасувати необхідність відвідувати той ТЦК, де людина стоїть на обліку.

Про це повідомила заступниця міністра Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону.

За її словами, нововведення дозволить громадянам звертатися до будь-якого ТЦК, навіть якщо вони перебувають на обліку в іншому регіоні. Це стосуватиметься також проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Очікується, що до літа 2025 року медогляди можна буде проходити як у державних, так і в приватних клініках.

Як зазначила Черногоренко, система “Оберіг” і електронна система охорони здоров’я сприятимуть швидкій передачі даних між ТЦК та закладами охорони здоров’я.

“Працівник ТЦК через єдину систему зможе швидко внести необхідні зміни, а результати медогляду будуть автоматично передаватися до відомства”, – додала заступниця міністра.


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