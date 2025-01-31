Військовозобов’язані зможуть відвідувати не лише той ТЦК, де стоять на обліку

Міноборони України планує скасувати необхідність відвідувати той ТЦК, де людина стоїть на обліку.

Про це повідомила заступниця міністра Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону.

За її словами, нововведення дозволить громадянам звертатися до будь-якого ТЦК, навіть якщо вони перебувають на обліку в іншому регіоні. Це стосуватиметься також проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Очікується, що до літа 2025 року медогляди можна буде проходити як у державних, так і в приватних клініках.

Як зазначила Черногоренко, система “Оберіг” і електронна система охорони здоров’я сприятимуть швидкій передачі даних між ТЦК та закладами охорони здоров’я.

“Працівник ТЦК через єдину систему зможе швидко внести необхідні зміни, а результати медогляду будуть автоматично передаватися до відомства”, – додала заступниця міністра.