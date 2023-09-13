Політика

Війна Росії проти України буде головною темою виступу Шольца на Радбезі ООН

13 Вересня 2023 21:15
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шольц, оон

Війна Росії проти України та її негативні глобальні наслідки стануть головною темою виступу канцлера ФРН Олафа Шольца на засіданні Ради Безпеки ООН наступного тижня.

Про це інформує DW.

Відкрите засідання Ради безпеки, присвячене ситуації в Україні, проходитиме в рамках 78-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН, яка проходитиме з 20 до 26 вересня.

“Доки Росія не виведе свої війська з території України, для нас не може бути повернення до політики business as usual”, – кажуть у відомстві федерального канцлера. За словами радників Шольца, прийняття будь-яких рішень на цьому засіданні Радбезу ООН не планується, а його темою стане “найгрубіше порушення – з погляду майже всіх його членів – Росією міжнародного права”.

Можливістю виступити на відкритому засіданні Ради безпеки ООН Шольц має намір скористатися для того, щоб, за словами його радника, “на очах світової громадськості розповісти про всі жахіття цієї війни, про масштаби порушень міжнародного права, а також ще раз нагадати про те, що продовольчий та енергетичний кризи у світі, глобальна інфляція є виключно наслідком дій Росії”.


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