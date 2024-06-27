Відтепер власники зруйнованого житла можуть подати заяву до міжнародного Реєстру збитків через Дію

Власники зруйнованого житла на тимчасово окупованих територіях чи в зонах бойових дій можуть подати заяву до міжнародного Реєстру збитків онлайн.

Про це повідомив віцепрем’єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

“Дані з цього Реєстру стануть основою для репарацій, які Росія має заплатити. Розширили можливості для власників житла і починаємо бета-тестування оновленого сервісу”, – написав Федоров.

Він додав, що долучитися до тестування можуть українці, чиє житло було пошкоджене чи зруйноване навіть якщо житло знаходиться на окупованих територіях або в зонах бойових дій, право власності не зареєстроване в Реєстрі речових прав на нерухоме майно, або ж немає акту від місцевої влади про обстеження пошкодженого житла і ви не подавались на єВідновлення.