Суспільство

Відтепер власники зруйнованого житла можуть подати заяву до міжнародного Реєстру збитків через Дію
27 Червня 2024 12:55
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Ілюстративне фото з відкритих джерел

Власники зруйнованого житла на тимчасово окупованих територіях чи в зонах бойових дій можуть подати заяву до міжнародного Реєстру збитків онлайн.

Про це повідомив віцепрем’єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

“Дані з цього Реєстру стануть основою для репарацій, які Росія має заплатити. Розширили можливості для власників житла і починаємо бета-тестування оновленого сервісу”, – написав Федоров.

Він додав, що долучитися до тестування можуть українці, чиє житло було пошкоджене чи зруйноване навіть якщо житло знаходиться на окупованих територіях або в зонах бойових дій, право власності не зареєстроване в Реєстрі речових прав на нерухоме майно, або ж немає акту від місцевої влади про обстеження пошкодженого житла і ви не подавались на єВідновлення. 


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