Відстрочка через інвалідність чоловіка або дружини вже доступна в Резерв+

У застосунку “Резерв+” зʼявилася нова можливість подати запит на відстрочку для чоловіка або дружини особи з інвалідністю I чи II групи. Для цього потрібно підтвердити інвалідність та офіційний шлюб у відповідних державних реєстрах.

Про це повідомили в Міноборони.

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В оновленні застосунку “Резерв+” додалася нова відстрочка – для подружжя, в якому чоловік або дружина мають інвалідність І або II групи.

“Щоб отримати цю відстрочку, інформація про інвалідність має бути в Єдиній інформаційній системі соціальної сфери або у відповідній інформаційній системі Пенсійного фонду України, а також необхідно мати запис про шлюб в Державному реєстрі актів цивільного стану”, — йдеться в повідомленні.

Як оформити відстрочку в Резерв+

Натиснути на три крапки на головному екрані застосунку “Резерв+”. Вибрати пункт “Подати запит на відстрочку”. Вибрати відповідну категорію. Згодом надійде сповіщення із результатом.

Нагадаємо, що відстрочки в “Резерв+” запустилися в листопаді минулого року. Зараз 40% від усіх відстрочок оформлюється саме в застосунку.