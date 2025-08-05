        Суспільство

        Відстрочка через інвалідність чоловіка або дружини вже доступна в Резерв+

        Галина Шподарева
        5 Серпня 2025 18:05
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        Застосунок "Резерв+" / Фото: РБК-Україна
        Застосунок "Резерв+" / Фото: РБК-Україна

        У застосунку “Резерв+” зʼявилася нова можливість подати запит на відстрочку для чоловіка або дружини особи з інвалідністю I чи II групи. Для цього потрібно підтвердити інвалідність та офіційний шлюб у відповідних державних реєстрах.

        Про це повідомили в Міноборони.

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        В оновленні застосунку “Резерв+” додалася нова відстрочка – для подружжя, в якому чоловік або дружина мають інвалідність І або II групи.

        “Щоб отримати цю відстрочку, інформація про інвалідність має бути в Єдиній інформаційній системі соціальної сфери або у відповідній інформаційній системі Пенсійного фонду України, а також необхідно мати запис про шлюб в Державному реєстрі актів цивільного стану”, — йдеться в повідомленні.

        Як оформити відстрочку в Резерв+

        1. Натиснути на три крапки на головному екрані застосунку “Резерв+”.
        2. Вибрати пункт “Подати запит на відстрочку”.
        3. Вибрати відповідну категорію.
        4. Згодом надійде сповіщення із результатом.

        Нагадаємо, що відстрочки в “Резерв+” запустилися в листопаді минулого року. Зараз 40% від усіх відстрочок оформлюється саме в застосунку.


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