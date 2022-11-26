Політика

Відповідальність Путіна за цю війну очевидна, – Новак

26 Листопада 2022 19:19
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Угорщина, київ

Президентка Угорщини Каталін Новак під час візиту до Києва заявила, що відповідальність президента РФ Владіміра Путіна за війну проти України очевидна.

Про це вона сказала на брифінгу у Києві після саміту продовольчої безпеки.

Новак сказала, що в Угорщини є “150 тисяч причин зупинити цю війну і досягти миру”. 

“150 тисяч причин – це 150 тисяч угорців, які мешкають на Закарпатті на території України. Вже чимало етнічних угорців віддали своє життя за захист України”, – заявила угорська президентка.

Відповідальність Владіміра Путіна за цю війну очевидна і угорці завжди і у всьому виступали проти цього страждання і кровопролиття. Ми є сусідами з Україною і наші сусіди можуть покладатися на нашу допомогу. Сусіди завжди залишатимуться сусідами”, – зазначила Новак. 

Вона засудила російську агресію та звернула увагу на те, що “війна в Україні є найбільш актуальним і важливим викликом у нашому регіоні”.

“2022 рік був роком війни, а 2023 рік повинен бути роком світу! Про це я говорив сьогодні у Києві, куди приїхав на запрошення президента України разом із прем’єр-міністрами Польщі, Бельгії та Литви”, – сказала вона.

Новак підкреслила, що сторони мають повернутися за стіл переговорів, “мають бути відкриті дипломатичні канали, а кінцевою метою має бути досягнення справедливого миру”.


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