Віцепрезидент США Венс погрожує санкціями і “військовими діями”, щоб змусити Путіна до угоди по Україні, – WSJ

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що США можуть застосувати щодо Москви санкції та “військові дії”, якщо російський диктатор Володимир Путін не погодиться на мирну угоду з Україною, яка гарантуватиме довгострокову незалежність Києва.

Про це пише видання Wall Street Journal.

“Є економічні інструменти впливу, є, звичайно, і військові інструменти впливу, які США можуть використати проти Путіна”, – сказав Венс в інтерв’ю.

Нагадаємо, у середу президент США Дональд Трамп обговорив війну з Путіним і окремо з Президентом України Володимиром Зеленським, а також доручив американським чиновникам розпочати переговори про припинення трирічної війни.

Ці телефонні дзвінки відбулися невдовзі після того, як міністр оборони США Піт Хеггет заявив військовим союзникам України в Брюсселі, що повернення України до кордонів, які існували до 2014 року, а саме до анексії Криму Росією, є нереальним, і що США не розглядають членство в НАТО для Києва як частину рішення.

“У четвер в Україні виникла хвиля занепокоєння тим, що Трамп готується продати їхню країну після його телефонної розмови з Путіним. Однак Трамп у четвер заявив, що Україна буде залучена до мирних переговорів з Росією”, – пише видання.

У Білому домі Трамп сказав, що Україна матиме місце за столом під час будь-яких мирних переговорів з Росією щодо припинення війни пише видання.