Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт про мобілізацію

Верховна Рада проголосувала за мобілізацію.
Про це повідомив нардеп від “Голоса” Ярослав Железняк у Telegram.
“В редакції комітету. Всі врахована 31 правка набрали голоси на підтвердження. Без інтриги окрім правки про демобілізацію (там 227).
Поки невідомо чи буде хтось вносити постанову для блокування спікером”.
“За” – 283 нардепи.
Голоси по фракціях:
“Слуга народу” 192
“ЄС” 0
“Батьківщина” 2
“Платформа за життя та мир” 18
“Голос” 16
“Відновлення” 16
“За майбутнє” 12
“Довіра” 15
Позафракційні 12