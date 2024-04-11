Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт про мобілізацію

Верховна Рада проголосувала за мобілізацію.

Про це повідомив нардеп від “Голоса” Ярослав Железняк у Telegram.

“В редакції комітету. Всі врахована 31 правка набрали голоси на підтвердження. Без інтриги окрім правки про демобілізацію (там 227).

Поки невідомо чи буде хтось вносити постанову для блокування спікером”.

“За” – 283 нардепи.

Голоси по фракціях:

“Слуга народу” 192

“ЄС” 0

“Батьківщина” 2

“Платформа за життя та мир” 18

“Голос” 16

“Відновлення” 16

“За майбутнє” 12

“Довіра” 15

Позафракційні 12