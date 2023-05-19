Вчені встановили, відколи люди навчилися цілуватися в губи

Згідно з новими дослідженнями, люди, які перебували в романтичних відносинах, почали цілуватися в губи ще 4500 років тому – тобто щонайменше на тисячу років раніше, ніж вважалося досі. Також з’ясувалося, що ця традиція, швидше за все, прийшла з Близького Сходу, а не з Південної Азії, як вважали до сьогодні.

За словами вчених, вперше ця практика, схоже, з’явилася в суспільстві, яке населяло території між річками Тигр та Євфрат, які раніше називалися Месопотамією, а нині є частиною Іраку та Сирії.

Раніше вважалося, що першими цілуватися в губи почали в Індії в 1500 до нашої ери.

До нових висновків, опублікованих у журналі Science, вчених підштовхнули древні манускрипти з Месопотамії, які раніше, за їхніми словами, були ретельно вивчені.

Згадки інтимного поцілунку вперше зустрічаються в стародавніх текстах, датованих 2500 до нашої ери.

За словами доктора історії з Університету Копенгагена Троєлса Панка Арбелья, ці тексти наносилися на глиняні таблички, тисячі з яких збереглися до сьогодні.

Традиція дружніх чи споріднених поцілунків у чоло, щоку чи руку існувала набагато раніше і була поширена у багатьох культурах.

Але лише в мосопотамських текстах говориться, що такі поцілунки здебільшого практикувалися одруженими парами, проте вони також допускалися як демонстрація намірів закоханої вільної людини.

За словами доктора Арбелля, це не означає, однак, що інтимні поцілунки вигадали саме в Месопотамії. Цілком можливо, що туди вони теж прийшли звідкись, просто були описані жителями саме цього регіону.

“Багато тисяч цих глиняних табличок збереглися до наших днів, і в них є наочні приклади того, що в давнину поцілунки вважалися частиною романтичної близькості, так само, як поцілунки могли бути частиною дружніх і сімейних відносин, – говорить він. – Тому поцілунки не слід розглядати як звичай, який виник виключно в якомусь одному регіоні та поширився звідти, а скоріше практикувався у багатьох стародавніх культурах протягом кількох тисячоліть”.

Дослідження також показують, що традиція інтимних поцілунків могла дати поштовх поширенню вірусу герпесу та збудників дифтерії. Перші масові випадки захворювання обома хворобами збігаються за часом з появою звички цілуватися в губи.

“Існує значний обсяг медичних текстів з Месопотамії, в частині яких згадується хвороба із симптомами, що нагадують вірус простого герпесу 1-го типу (ВПГ-1)”, – каже доктор Арбель, що спеціалізується в галузі давньої медицини.

За словами його колеги доктора Софі Ланд Рассмуссен, нові висновки про практики інтимних відносин у стародавньому світі допомагають не лише краще уявити історичні події та соціальні зв’язки раннього періоду. Вони також дають уявлення про ранні механізми передачі патогенів, що в свою чергу допоможе в дослідженнях древніх ДНК.