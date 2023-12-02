Суспільство

Пінгвіни сплять понад 10 000 разів на день – дослідження

2 Грудня 2023 12:45
читать на русском →
британські вчені

Антарктичні пінгвіни, що розмножуються, щодня сплять більше 10 000 разів, а кожен сон триває в середньому чотири секунди, накопичуючи близько 11 годин. Така схема фрагментарного сну, відома як «мікросон», зустрічається у людей, які не мають достатньої кількості часу на сон, але незвичайна для диких тварин.

Про це повідомляє CNN, посилаючись на дослідження, опубліковані у журналі Science.

Пінгвіни, що висиджують яйця, робили понад 600 мікроснів на годину. Примітно, що 75% їхнього сну складалося з епізодів тривалістю менше 10 секунд.

Автори дослідження наголошують на унікальності такої екстремальної фрагментації сну у тварин. Дослідження передбачає, що мікросон може виконувати деякі відновлювальні функції сну та відображати адаптацію до екологічних вимог.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
2 Грудня 2023 12:12

На словацькому кордоні заблоковано майже тисячу вантажівок
2 Грудня 2023 11:32

У Мелітополі партизани ліквідували декілька окупантів
2 Грудня 2023 11:12

На Харківщині підвищуватимуть ефективність мобілізаційних процесів
2 Грудня 2023 10:21

Енергоатом: На Запорізькій АЕС сталася аварія – є загроза радіаційній безпеці
2 Грудня 2023 09:59

47-а ОМБр: Авдіївський коксохім контролюють ЗСУ
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Павло КАЗАРІН

Комфорт тилової реальності
Костянтин НЕМІЧЕВ

ДЕМОБІЛІЗАЦІЯ?
Віталій ПОРТНИКОВ

Крим і Майдан
Ігор ЧЕРНЯК

Економічний фронт впевнено перемагає!
Ігор ЧЕРНЯК

Технологічні Сили
Леонід МАСЛОВ

Не на захист Ірини Фаріон
усі думки