Пінгвіни сплять понад 10 000 разів на день – дослідження

Антарктичні пінгвіни, що розмножуються, щодня сплять більше 10 000 разів, а кожен сон триває в середньому чотири секунди, накопичуючи близько 11 годин. Така схема фрагментарного сну, відома як «мікросон», зустрічається у людей, які не мають достатньої кількості часу на сон, але незвичайна для диких тварин.

Про це повідомляє CNN, посилаючись на дослідження, опубліковані у журналі Science.

Пінгвіни, що висиджують яйця, робили понад 600 мікроснів на годину. Примітно, що 75% їхнього сну складалося з епізодів тривалістю менше 10 секунд.

Автори дослідження наголошують на унікальності такої екстремальної фрагментації сну у тварин. Дослідження передбачає, що мікросон може виконувати деякі відновлювальні функції сну та відображати адаптацію до екологічних вимог.