        Кримінал

        Вбивство Андрія Парубія: у Львові оголошено спецоперацію “Сирена”

        Віктор Алєксєєв
        30 Серпня 2025 13:46
        читать на русском →
        Невідомий чоловік здійснив декілька пострілів у політика, внаслідок яких Андрій Парубій загинув на місці / Фото Офіс Генпрокурора
        За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом умисного вбивства колишнього Голови Верховної Ради України та чинного Народного депутата України VI–IX скликань Андрія Парубія , повідомили в Офісі Генпрокурора.

        За попередніми даними, 30 серпня у Львові невідомий чоловік здійснив декілька пострілів у політика, внаслідок яких Андрій Парубій загинув на місці.

        Нападник втік, у місті введено спеціальну операцію «Сирена».

        На місці події працює керівництво обласної прокуратури та Нацполіції, залучено експертів-криміналістів.

        Встановлення особи нападника та обставин злочину триває.

        Досудове розслідування здійснюють слідчі ГУ Національної поліції у Львівській області. Старшим групи прокурорів визначено керівника Львівської обласної прокуратури.


