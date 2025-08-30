Вбивство Андрія Парубія: у Львові оголошено спецоперацію “Сирена”

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом умисного вбивства колишнього Голови Верховної Ради України та чинного Народного депутата України VI–IX скликань Андрія Парубія , повідомили в Офісі Генпрокурора.
За попередніми даними, 30 серпня у Львові невідомий чоловік здійснив декілька пострілів у політика, внаслідок яких Андрій Парубій загинув на місці.
Нападник втік, у місті введено спеціальну операцію «Сирена».
На місці події працює керівництво обласної прокуратури та Нацполіції, залучено експертів-криміналістів.
Встановлення особи нападника та обставин злочину триває.
Досудове розслідування здійснюють слідчі ГУ Національної поліції у Львівській області. Старшим групи прокурорів визначено керівника Львівської обласної прокуратури.