Вбивство Андрія Парубія: у Львові оголошено спецоперацію “Сирена”

За попередніми даними, 30 серпня у Львові невідомий чоловік здійснив декілька пострілів у політика, внаслідок яких Андрій Парубій загинув на місці.

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом умисного вбивства колишнього Голови Верховної Ради України та чинного Народного депутата України VI–IX скликань Андрія Парубія , повідомили в Офісі Генпрокурора.