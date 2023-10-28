Вбито керівника повітряних операцій ХАМАС

Ізраїльські військові заявили, що вбили людину, яка, ймовірно, командувала бойовиками ХАМАС, які проникли в Ізраїль на парапланах 7 жовтня, а також відповідала за атаки безпілотників на ізраїльські військові пости.

«Вночі винищувачі ЦАХАЛ завдали удару по Асему Абу Ракабе, керівнику повітряного крила ХАМАС», – йдеться в повідомленні Армії оборони Ізраїлю.

«Абу Ракаба відповідав за безпілотники, параплани, повітряне виявлення та оборону ХАМАС. Він брав участь у плануванні масових вбивств 7 жовтня, командував терористами, які вдерлися до Ізраїлю на парапланах, та відповідав за атаки безпілотників на пости ЦАХАЛ», – додали військові.

Жителі сектору Газа стверджують, що ізраїльські атаки минулої ночі були найінтенсивнішими за останні три тижні, пише Haaretz.

Тим часом, за даними ЗМІ, які посилаються на слова місцевих жителів, вночі безперервного обстрілу зазнавали східні райони Гази, особливо північний сектор – від табору біженців Джабалія до Бет-Лахії та Бет-Хануна.

Повідомлялося також про напади у центральній частині сектора та у Хан-Юнісі на півдні. ХАМАС та «Ісламський джихад» повідомляли про бої з ізраїльськими військами на півночі Гази.

Поки неясно, скільки людей загинуло внаслідок цих нічних ударів, оскільки зв’язок із медичними бригадами на місцях було перервано через його відсутність.

Медики також не змогли дістатися до місць через масовані атаки.