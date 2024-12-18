Політика

Вашингтон: Україна забезпечена військовою підтримкою до завершення наступного року
18 Грудня 2024 08:22
читать на русском →
сша, україна
Прапор США / Фото з відкритих джерел

Адміністрація Байдена впевнена, що наданої Україні військової допомоги вистачить до кінця 2025 року

Про це заявив речник Держдепу США Метью Міллер.

На брифінгу Міллер заявив, що Вашингтон розраховує, що військові ресурси, які вже передано Україні або заплановано до передачі до завершення каденції Джо Байдена, забезпечать потреби Збройних сил України до кінця 2025 року.

Відповідаючи на запитання, як довго українці зможуть протистояти Росії за підтримки США, Міллер наголосив на тривалості військової допомоги, але запропонував звернутися до Пентагону за деталями щодо обсягів вже переданих і запланованих постачань.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
18 Грудня 2024 10:32

Невитрачені Байденом кошти на підтримку України можуть перейти Трампу – ЗМІ
18 Грудня 2024 10:24

На Курщині внаслідок боїв загинули та поранені сотні військових КНДР
18 Грудня 2024 08:22

Вашингтон: Україна забезпечена військовою підтримкою до завершення наступного року
18 Грудня 2024 07:14

Зеленський: Трамп усвідомлює ризики заморожування війни
17 Грудня 2024 21:26

Лауреатом Премії Шевельова став Мирослав Лаюк за книжку “Бахмут”
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
Олександр АРОНЕЦЬ

Друзі Саші Януковича залякують блогерів?
Юрій САПРОНОВ

Волонтери України — це опора для військових і сила духу народу!
Юрій ЛУЦЕНКО

Як я бачу нинішню ситуацію?
Юрій САПРОНОВ

Людей бракує
усі думки