Вашингтон: Україна забезпечена військовою підтримкою до завершення наступного року

Адміністрація Байдена впевнена, що наданої Україні військової допомоги вистачить до кінця 2025 року

Про це заявив речник Держдепу США Метью Міллер.

На брифінгу Міллер заявив, що Вашингтон розраховує, що військові ресурси, які вже передано Україні або заплановано до передачі до завершення каденції Джо Байдена, забезпечать потреби Збройних сил України до кінця 2025 року.

Відповідаючи на запитання, як довго українці зможуть протистояти Росії за підтримки США, Міллер наголосив на тривалості військової допомоги, але запропонував звернутися до Пентагону за деталями щодо обсягів вже переданих і запланованих постачань.