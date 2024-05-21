Вартість автомобільного газу знизилась

З 13 по 21 травня роздрібні ціни на скраплений газ зменшилися на 8 коп./л, до 26,76 грн/л.

Про це повідомляє Консалтингова група “А-95”, посилаючись на дані власного моніторингу.

Згідно з цим моніторингом, з початку місяця динаміка становила 77 коп./л.

Найбільше за тиждень — на 1 грн/л — подешевшав газ у харківській мережі U.GO, найменше — на 0,09 грн/л — у “БРСМ-Нафта”. В інших мережах середнього і нижнього цінового діапазону ціна на газ знизилася на 0,10-0,75 грн/л.

“Авантаж” за тиждень зменшив ціну на 0,7 грн/л, і повернув собі статус утримувача найменших цін з 24,75 грн/л на стелі.

Різниця між вартістю ресурсу в мережах преміум- і дискаунт-сегмента за тиждень зросла на 0,40 грн/л і на 20 травня становить 2,88 грн/л.

“Зі слів роздрібних операторів, середня чиста маржа на АЗС коливається у проміжку 1,5-2 грн/л, що загалом є непоганим показником. Утім, на тлі хронічно слабкої реалізації загальна картина виглядає вже не так привабливо. При цьому всі очікують, що після підсилення мобілізації військовозобов’язаних вдарить по продажах з новою силою”, – повідомили в Консалтинговій групі.

“Минулого тижня ціну на газ від зниження стримували коливання валютного курсу і невеличке зростання реалізації, яке було зафіксовано тижнем раніше. Але після вихідних проливи не росли, тому, швидше за все, будемо знижувати вартість на 50 коп./л, а можливо, й більше”, — розповіли в одній із паливних мереж.

У Консалтинговій групі також зазначили, що більш активному зниженню вартості газу сприяє збереження нисхідної динаміки на гуртовому ринку. Так, за минулий тиждень середня дрібногуртова ціна на ресурс знизилася на 950 грн/т (0,51 грн/л), до 38 980 грн/т (21,05 грн/л) за умови постачання FCA.

