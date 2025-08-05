В Ужгороді викрили кол-центр, який ошукував громадян Чехії

В Ужгороді припинили діяльність шахрайського кол-центру, який обдурював громадян Чехії. Операція була проведена спільно з чеськими правоохоронцями, повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, організували кол-центр шестеро осіб, які найняли 53 працівники. Використовуючи комп’ютерне обладнання, спеціалізовані програми та телекомунікаційні засоби, шахраї виманювали гроші у іноземців.

Реклама

“Потерпілих переконували вкладати кошти у неіснуючі криптопроєкти. Представляючись експертами у здійсненні інвестицій чи співробітниками банку, підозрювані входили в довіру та обманом одержували доступ до персональних даних людей і їх особистих кабінетів у банківських установах. Із використанням відповідного програмного забезпечення дистанційно виводили гроші іноземців на підконтрольні рахунки”, – розповіли у прокуратурі.

Загальна сума завданих збитків перевищує 2,5 мільйона гривень — це гроші громадян Чехії.

На Закарпатті припинено діяльність шахрайського кол-центру / Фото: ОГП

Організаторам кол-центру повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Під час обшуків вилучили понад 350 одиниць обладнання, зокрема 65 комп’ютерів і серверів, відеокамери, реєстратори, більше 130 SIM-карт різних операторів, включно з міжнародними, а також 7700 доларів США та автомобіль.