В Україні збільшили тривалість загальновійськової підготовки мобілізованих

Навчальні центри Сил оборони України збільшили тривалість загальновійськової підготовки мобілізованих з 30 днів до 1,5 місяця.
Про це повідомив начальник Головного управління доктрин і підготовки Генерального штабу ЗСУ генерал-майор Ігор Палагнюк в коментарі Укрінформу.
Таке рішення прийняте головнокомандувачем ЗСУ після оцінки поточних результатів на базі чотирьох ключових військових навчальних центрів.
У новому курсі, який проходить пілотну перевірку, вже беруть участь близько 500 новобранців.
За словами Палагнюка, збільшення часу навчання є частиною програми “Збереження життя військовослужбовців”, спрямованої на вдосконалення підготовки.
Основні нововведення:
- посилення вогневої підготовки – з 68 годин до 101 години, з 300 патронів на одного призовника до 850, з 23 вправ зі стрільби з різних положень до 45;
- навчання на додаткових видах зброї (кулемет, ручний протитанковий гранатомет, автоматичний гранатомет);
- більше тактичних занять та інженерної підготовки;
- введено нові напрями підготовки, зокрема, бойові дії в умовах роботи ворожих дронів, медична допомога, ознайомлення із засобами окопного РЕБ.