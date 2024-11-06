В Україні збільшили тривалість загальновійськової підготовки мобілізованих

Навчальні центри Сил оборони України збільшили тривалість загальновійськової підготовки мобілізованих з 30 днів до 1,5 місяця.

Про це повідомив начальник Головного управління доктрин і підготовки Генерального штабу ЗСУ генерал-майор Ігор Палагнюк в коментарі Укрінформу.

Таке рішення прийняте головнокомандувачем ЗСУ після оцінки поточних результатів на базі чотирьох ключових військових навчальних центрів.

У новому курсі, який проходить пілотну перевірку, вже беруть участь близько 500 новобранців.

За словами Палагнюка, збільшення часу навчання є частиною програми “Збереження життя військовослужбовців”, спрямованої на вдосконалення підготовки.

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