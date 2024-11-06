Суспільство

В Україні збільшили тривалість загальновійськової підготовки мобілізованих
6 Листопада 2024 14:56
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армія, мобілізація
Навчання рекрутів стрільбі з незручних положень / Фото: 4 окрема танкова бригада

Навчальні центри Сил оборони України збільшили тривалість загальновійськової підготовки мобілізованих з 30 днів до 1,5 місяця.

Про це повідомив начальник Головного управління доктрин і підготовки Генерального штабу ЗСУ генерал-майор Ігор Палагнюк в коментарі Укрінформу

Таке рішення прийняте головнокомандувачем ЗСУ після оцінки поточних результатів на базі чотирьох ключових військових навчальних центрів.

У новому курсі, який проходить пілотну перевірку, вже беруть участь близько 500 новобранців.

За словами Палагнюка, збільшення часу навчання є частиною програми “Збереження життя військовослужбовців”, спрямованої на вдосконалення підготовки.

Основні нововведення: 

  • посилення вогневої підготовки – з 68 годин до 101 години, з 300 патронів на одного призовника до 850, з 23 вправ зі стрільби з різних положень до 45;
  • навчання на додаткових видах зброї (кулемет, ручний протитанковий гранатомет, автоматичний гранатомет);
  • більше тактичних занять та інженерної підготовки;
  • введено нові напрями підготовки, зокрема, бойові дії в умовах роботи ворожих дронів, медична допомога, ознайомлення із засобами окопного РЕБ.

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