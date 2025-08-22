В Україні запустили систему для моніторингу нелегальних онлайн-казино

Державне агентство “ПлейСіті”, яке здійснює регулювання ринку азартних ігор в Україні, оголосило про запуск системи трекінгу нелегальних сайтів, зокрема онлайн-казино.
Про це повідомляє пресслужба “ПлейСіті”.
Нова платформа дозволяє оперативніше блокувати тіньові ресурси, а також виявляти їхні копії та пов’язані домени, щоб запобігти обходу обмежень.
Система надає можливість:
- перевірити правовий статус онлайн-казино — чи є воно легальним;
- повідомити “ПлейСіті” про нелегальний сайт, якщо його ще не заблоковано;
- подати скаргу на інтернет-провайдерів у разі, якщо заблоковані ресурси залишаються доступними;
- завантажити перелік нелегальних сайтів для швидкого блокування провайдерами та відкритого доступу громадськості до інформації.
Сервіс трекінгу вже доступний для тестування за посиланням.