        В Україні запустили систему для моніторингу нелегальних онлайн-казино

        Галина Шподарева
        22 Серпня 2025 16:39
        Азартні ігри / Фото ілюстративне: pixabay.com
        Державне агентство “ПлейСіті”, яке здійснює регулювання ринку азартних ігор в Україні, оголосило про запуск системи трекінгу нелегальних сайтів, зокрема онлайн-казино.

        Про це повідомляє пресслужба “ПлейСіті”.

        Нова платформа дозволяє оперативніше блокувати тіньові ресурси, а також виявляти їхні копії та пов’язані домени, щоб запобігти обходу обмежень.

        Система надає можливість:

        • перевірити правовий статус онлайн-казино — чи є воно легальним;
        • повідомити “ПлейСіті” про нелегальний сайт, якщо його ще не заблоковано;
        • подати скаргу на інтернет-провайдерів у разі, якщо заблоковані ресурси залишаються доступними;
        • завантажити перелік нелегальних сайтів для швидкого блокування провайдерами та відкритого доступу громадськості до інформації.

        Сервіс трекінгу вже доступний для тестування за посиланням.


