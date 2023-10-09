Кримінал

В Україні судитимуть депутата держдуми РФ

9 Жовтня 2023 14:23
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суд, генпрокурор, рф

В Україні судитимуть депутата РФ, який взяв участь у голосуванні за прийняття до складу РФ Луганської, Запорізької, Донецької та Херсонської областей.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Підозрюваному інкриміновали посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України (ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 110-2 КК України).

Зазначається, що депутат РФ періодично відвідував тимчасово окуповані території України, які знаходились під контролем збройних сил держави-агресора і терористичної організації “ДНР”.

Під час розслідування арештовано 11 квартир обвинуваченого у Києві, які оформлені на його родичів.


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