В Україні стало менше на понад пів тисячі окупантів: втрати ворога станом на 13 листопада

Російські окупанти зазнають колосальних втрат на війні в Україні. Зокрема, бійці ЗСУ вже знищили понад 80 тисяч загарбників.

За добу українські військові відправили за російським кораблем вже понад 500 окупантів. Про ці втрати вранці 13 листопада традиційно поінформували в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.11 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько/ about 80860 (+650) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2840 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 5742 (+12) од,

артилерійських систем – 1837 (+8) од,

РСЗВ – 393 (+0) од,

засоби ППО ‒ 206 (+1) од,

літаків – 278 (+0) од,

гелікоптерів – 261 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1507 (+1),

крилаті ракети ‒ 399 (+0),

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4295 (+16) од,

спеціальна техніка ‒ 160 (+0).