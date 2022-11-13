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В Україні стало менше на понад пів тисячі окупантів: втрати ворога станом на 13 листопада

13 Листопада 2022 11:34
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Російські окупанти зазнають колосальних втрат на війні в Україні. Зокрема, бійці ЗСУ вже знищили понад 80 тисяч загарбників.

За добу українські військові відправили за російським кораблем вже понад 500 окупантів. Про ці втрати вранці 13 листопада традиційно поінформували в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.11 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько/ about 80860 (+650) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2840 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5742 (+12) од,
  • артилерійських систем – 1837 (+8) од,
  • РСЗВ – 393 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 206 (+1) од,
  • літаків – 278 (+0) од,
  • гелікоптерів – 261 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1507 (+1),
  • крилаті ракети ‒ 399 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4295 (+16) од,
  • спеціальна техніка ‒ 160 (+0).


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