Суспільство

В Україні спишуть кредити на авто та житло, що було зруйновано війною

4 Грудня 2022 19:57
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кредит, вру

За ухвалу закону у другому читанні проголосували 265 нардепів. Верховна Рада підтримала у другому читанні №7441-1, що передбачає списання кредитів на житло та авто, які було пошкоджено або зруйновано під час війни.

Поо це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Призупинення виплат за кредитами

Фізособи-позичальники кредитів на рухоме/нерухоме майно, яке через війну:

  • опинилося на тимчасово окупованій території або на території активних бойових дій
  • пошкоджене або знищене внаслідок воєнних дій, за наявності підтверджуючих документів можуть отримати у кредитора призупинення платежів по кредиту.

Списання кредиту на житло

На списання заборгованості мають право позичальники, у яких:

  • нерухомість знищена внаслідок війни.

До другого читання прибрали обмеження щодо площі нерухомого майна (квартира, житловий будинок). Але воно повинно станом на 23 лютого 2022 року бути єдиним місцем проживання сім’ї позичальника;

  • станом на 23 лютого відсутня прострочена заборгованість за таким договором;
  • метою отримання кредиту згідно договору є придбання, реконструкція чи будівництво такого нерухомого майна, або придбання такого автомобіля.

Кредитор у такому випадку отримує право на компенсацію громадянам України за майно знищене внаслідок збройної агресії рф. Розмір такої компенсації не може перевищувати основної суми кредиту позичальника.

Інші збитки кредитора, наприклад неотримані проценти, є упущеною вигодою та можуть бути відшкодовані відповідно до законодавства за рахунок держави-агресора.


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