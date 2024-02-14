Суспільство

В Україні прогнозується похмура погода, місцями з дощем

14 Лютого 2024 21:57
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Ілюстративне фото / Суспільне

Хмарна з проясненнями погода встановиться в Україні в четвер, 15 лютого, повідомляє Укргідрометцентр.

У західних, Житомирській, Вінницькій, Донецькій і Луганській областях без опадів, на решті території невеликий дощ, на північному сході країни помірний дощ із мокрим снігом. Уночі та вранці в західних областях місцями туман.

Вітер північно-західний, на Лівобережжі – східний, 5-10 м/с. Температура протягом доби від 1° морозу до 4° тепла, у західних областях уночі 0-5° морозу, вдень 3-8° тепла (високогір’я Карпат уночі 5-10° морозу, вдень близько 0°); на півдні країни вночі 2-7° тепла, вдень 5-10°.

У Києві в четвер, 15 лютого, – хмарно з проясненнями, невеликий дощ (удень місцями). Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура протягом доби 1-3° тепла.

У п’ятницю, 16 лютого, в Україні також прогнозується хмарна погода з проясненнями. Без опадів, лише вночі в північно-східних і місцями центральних областях невеликий мокрий сніг. Вітер східний із переходом на південно-західний, 5-10 м/с, у південно-східній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Температура на сході країни вночі 3-8° морозу, вдень близько 0°; на решті території вночі 0-5° морозу, вдень 1-6° тепла, у західних областях 6-11° тепла.

У Києві 16 лютого також хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер південно-східний, південний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 3-5° тепла.


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